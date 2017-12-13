▲徐冬冬再度演出霸氣大嫂。（圖／人人娛樂提供，2017.12.13）

香港黑幫題材電影《大嫂》由性感女星徐冬冬、張錦程、伍允龍主演，今（13）日製片方曝光徐冬冬為電影所拍攝的寫真，照片中徐冬冬身著質地柔軟的黑色綢緞吊帶裙，盡顯妖嬈好身材，皮草加身演繹十足女人味，加上徐冬冬玲瓏身段凹凸有致，事業線若隱若現，氣場霸道十足，讓人相當驚豔。

此次徐冬冬在《大嫂》飾演的是一位江湖大姊大，歷經悲慘命運之後絕地反擊，自我意識覺醒後就開始自主的掌控命運。

▲徐冬冬再度演出霸氣大嫂。（圖／人人娛樂提供，2017.12.13）

徐冬冬曾在多部影片中演繹「大嫂」形象，對於這類型的角色已經是游刃有餘，其實徐冬冬的演技是屬於那種很有自己獨特韻味的，喜歡的人會很喜歡，不喜歡這種演技的人可能就會覺得很尷尬。

許多網友對於徐冬冬在《大嫂》中的演技給予了高度評價，並說：「不管『大嫂』的演技尷不尷尬，反正我都喜歡！」也有網友評價電影道，「或許大家可以把《大嫂》當做《餘罪》的前傳，或者《追龍》的續集去欣賞，代入感一定會強一些。」

▲徐冬冬再度演出霸氣大嫂。（圖／人人娛樂提供，2017.12.13）