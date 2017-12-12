曾國城遺憾小嫻婚變 聞妙禪這樣說NOWnews今日新聞 (2017-12-13 18:14)
音樂劇《愛呀，我的媽！》演員曾國城、黃嘉千、關詩敏、竇智孔今（13）日提前舉辦聖誕派對，開直播與粉絲線上同樂。問及小嫻婚變一事，曾與她搭檔的曾國城直言：「非常遺憾。」也說自己不八卦，所以很多事情他都不知道，更不清楚小嫻與妙禪的關係。
據傳小嫻婚姻觸礁，與篤信妙禪有關，問及有沒有跟小嫻一起去參加「聚會」？曾國城先是愣一下，表示：「我自己父母親都沒辦法孝順了，哪還有時間去搞那個？別鬧了。」曾國城也說其實不了解小嫻與何守正之間發生什麼事，更說在場媒體都比他知道，「你們互問就好了啊！」
▲曾國城、關詩敏、黃嘉千、竇智孔與大家提前過聖誕。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.12）
談到小嫻先天沒子宮，無法生育一事，曾國城也認為這個能力被剝奪，想必小嫻心裡非常難受，更說許多夫妻都很想要有自己的小孩，無論是哪個角色都不好受。曾國城提到今年工作滿檔，身體頻頻出狀況，還被家人告誡不要這麼拚。
▲竇智孔、關詩敏、黃嘉千、曾國城與大家提前過聖誕。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.12）
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