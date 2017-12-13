分居內幕曝光！ 何守正母親曾以「沒小孩」拒絕小嫻入籍NOWnews今日新聞 (2017-12-13 17:46)
小嫻與何守正5年婚姻觸礁，有傳言指出小嫻篤信妙禪，還硬逼何守正入教，引發兩人爭執，小嫻一氣之下才搬出何家。小嫻密友透露，其實小嫻與何守正會分居，是因為何媽媽以「沒小孩、還沒結婚，先不要入籍何家」，才讓小嫻情緒崩潰，決定搬離何家。
據《蘋果日報》報導，小嫻密友透露自2012年小嫻嫁進何家，就一直承受傳宗接代的壓力，為此還賣掉信義區價值1千多萬的房產，扣掉老家房貸剩下430萬，而後赴美尋求代理孕母。
雖然何守正親友直指是小嫻篤信妙禪，才讓兩人婚姻破裂，但事實上小嫻一直在保護何家，過去兩人祕密結婚一事曝光，何媽媽及何守正姊姊都對小嫻很不諒解，小嫻才尋求宗教幫助，小嫻密友也澄清小嫻絕無逼迫何守正信妙禪，非常尊重何家信仰。
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