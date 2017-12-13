洪金寶兒爆背叛港姐嬌妻 夜店狂歡揪辣妹開房NOWnews今日新聞 (2017-12-13 17:47)
武打巨星洪金寶之子洪天明在2012年與香港小姐周家蔚結婚，目前育有2子，家庭幸福和樂。如今，洪天明被爆在9日當天現身夜店，在與一名女子狂歡後，兩人直接開房間共度春宵，公然背叛美麗港姐嬌妻，讓人震驚。
據《鏡週刊》報導，洪天明趁著老婆不在到夜店狂歡，會後還揪一名辣妹開房間，兩人狀似親密，好似熱戀中的情侶。事實上，洪天明與周家蔚一家四口十分幸福，夫妻倆還有計劃第三胎要生女孩，為家族新添成員。
據香港《蘋果》報導，問及洪天明此事，他僅以簡訊回覆：「Funny，No reply la。」表示這就是一個無稽之談，沒有什麼回覆的必要。
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