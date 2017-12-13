林依晨坦言「有生子壓力」 喊話小嫻：未來有很多美好NOWnews今日新聞 (2017-12-13 17:54)
林依晨今（13）日出席出席三菱電機除濕機新品發表記者會，透露明年下半年將會展開生子計畫，至於生男生女則由「老天決定」。問及小嫻與何守正5年婚姻觸礁一事？林依晨表示，「我自始至終都覺得她是非常好的女孩，人生還有很多美好的事情，不管她想追求哪個方面，她都值得那份美好。」
林依晨在15年前曾與小嫻合作《紫色角落》，兩人已是舊識。問及小嫻婚變一事，林依晨透露兩人沒聊過婚姻的話題，但認為對方是很好的女生，「希望她可以好好散散心，暫時不想跟外界接觸也好，反正未來還有很多美好等著她。」
林依晨與老公林于超結婚3年，兩人也時常被催生子，林依晨坦言：「沒有壓力是騙人的。」預計明年上半年完成古裝大戲後，要在「毫無牽掛」的心態執行「生子計畫」，也透露新戲角色是「非典型女主角」，要觀眾期待一下。
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