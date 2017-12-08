為節省健保資源，避免重複檢查，健保署建置「健保醫療資訊雲端查詢系統」，目前已有11家醫學中心將影像檢查資料上傳雲端，民眾未來在大醫院做的電腦斷層、核磁共振等影像檢查，到診所看病時也能調閱，方便民眾轉診並可落實分級醫療。健保署表示，影像檢查上傳、查詢將於明年逐步擴及全台各醫療院所。



健保署自2013年開始建置「健保醫療資訊雲端查詢系統」，首先建立雲端藥歷，整合病人用藥紀錄避免重複處方；2016年起再將病人近期血液、病理等檢查檢驗，以及手術紀錄、牙科處置等共11項資訊上傳至雲端系統共享，供醫療院所查詢。

健保署長李伯璋8日表示，健保署今年(2017年)更積極推動影像檢查上傳雲端，目前已有林口長庚、成大、台大、台中榮總、高雄榮總、三總、花蓮慈濟、高醫附醫、中國附醫、中山附醫、彰化基督教醫院等11家醫學中心加入，民眾在這些醫院所做的電腦斷層、核磁共振等高端影像檢查，將會上傳雲端系統，若要轉院、到其他醫院聽取第二意見，或是轉診到地區醫院、診所，都可調閱這些影像資料。李伯璋：『(原音)醫學中心跟區域醫院要做到的就是要上傳，還有彼此在看病的時候能調閱，因為他們的電腦都沒有問題；可是地區醫院、診所，因為沒有醫學中心電腦斷層、核磁共振的設備，所以他們也沒辦法做檢查，但至少要做到一點，要能調閱，病人去看病時能調閱。』

李伯璋指出，影像檢查上傳、查詢將於明年逐步擴及全台醫療院所；為鼓勵醫學中心、區域醫院上傳，健保也將額外給予獎勵點數，一旦影像資料可調閱、共享，民眾就不用非往大醫院跑，也不需要再付費以光碟拷貝影像資料，不但節省健保資源、避免重複檢查，更有助於落實分級醫療。