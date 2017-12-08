北市研發「智慧垃圾桶」 不用再追垃圾車中央廣播電台 (2017-12-08 16:38)
106資訊月登場，台北市政府以「智慧台北、科技夢想」為主題，在現場展出智慧路燈、智慧運動中心及智慧垃圾桶等實驗場域案例，其中最受到注意的是台北智慧城市專案辦公室協助媒合的「智慧垃圾桶(智慧垃圾回收整合系統)」，民眾可以透過垃圾回收整合系統秤重計費，丟棄寶特瓶等回收物時，則能賺回饋金。
台北市政府資訊局表示，智慧垃圾回收系統透過雲端管理及物聯網，監控環境空間及回收設備的使用情況，可即時通知維護或清潔人員、清運車輛，並提供24小時垃圾資源回收公共服務，市民不用急著於固定時間倒垃圾，未來在街上也可能不會再看到民眾追著垃圾車跑的畫面，便利性大幅提高。
資訊局表示，智慧垃圾桶目前已研發出一般垃圾、保特瓶、全品項資源3種收集機，也正與悠遊卡公司進行金流整合測試階段，後續會洽談台北市多個示範點。未來如果實施，民眾在丟棄一般垃圾時，只需以悠遊卡支付垃圾處理費；投入寶特瓶等回收物時，還可將環保回饋金儲值到悠遊卡。
資訊局指出，根據統計，全台近年來垃圾清運總量約320萬公噸，平均每人每日垃圾清運量約0.378公斤，整體垃圾回收率約5成，若能透過智慧垃圾回收系統，並打造垃圾清運解決方案，將能有效降低城市的垃圾量。
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