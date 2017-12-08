元培醫事科技大學參加高雄國際發明暨設計展共有7件作品參展



(中央社訊息服務20171208 16:19:27)元培醫事科技大學今（8）日起至10日一連三天第四度參加國內兩大國際發明展之一的高雄國際發明暨設計展，共有學生創作6件與育成廠商作品1件，此次作品都相當具有實用性。



作品如下：食品科學系老師張宜煌指導同學王傑生、薛靜庭的「一種提高護眼活性與魚油安定性的方法」，將含有不亞於金盞花葉黃素的杭菊葉萃取物加至魚油中，產生具有高度護眼效果與安定性的魚油產品，發明運用製造菊花產品時未利用的菊葉，萃取得到高量葉黃素，有助於農業副產品的價值提升。



張翔和謝緯賢老師指導同學林秀樺、蘇彥碩的「紫芽茶咀嚼錠」。這項發明是利用製作錠劑的特殊調製將富含花青素的紫芽茶萃取物製作成適合大眾嚼食的食品。由於紫芽茶雖為健康茶飲，但泡出的茶湯風味並不討喜，發明利用紫芽茶細粉搭配覆形劑配方產生咀嚼錠，大大提高紫芽茶的可食用性。



醫放系老師郭宗德指導同學王祥光、聞其瑋、欒政庭的「食物腐敗預警裝置」，運用感應器與物聯網技術，偵測食物腐敗時產生的二氧化硫、氨氣等，預警食品初步腐敗，減少其生成物，如細菌等，汙染其他食物造成大量腐敗。產品可應用在監控冰箱、儲藏室或其他保存食物的區域，讓食物尚未腐壞前就已經得到預警。



醫工系鄒國鳳老師指導彭梓育、陳慶恩、蔡尚樺、徐子弼、柯羿辰同學的「智慧化嬰兒保溫箱自動給水裝置」，發明增加機電整合系統在目前醫院內所使用的嬰兒保溫箱中，提供自動給水與行動裝置預警功能，避免未及時加水使嬰兒燒燙傷以及保溫箱意外開啟的事件。同時，醫護人員能夠透過行動裝置接收到訊息，進行即時處理。



醫工系蘇美如老師指導張雅琪、陳衍利、謝富鈞同學的「幼兒音樂互動學步輔具」， 發明特殊的學步鞋，可依嬰兒行走速度快慢變化而調整音樂撥放速度，並可記錄學步時的足壓紀錄，讓家長陪著幼兒學步同時也觀察學步過程的足壓變化,則可用在遲緩兒的步行復健練習，提升復健時的樂趣與復健紀錄。



跨學界與醫院合作的舊藥新用的發明「抗介白素－６受器抗體之新用途」，由醫技系徐治平老師與台中澄清醫院鍾元強院長與恩主公醫院張漢隆主任指導劉葦君同學的發明。利用類風濕性關節炎的標靶藥物介白素6受體抗體攻擊具有k-ras突變導致上皮生長因子受體標靶藥物無效的大腸直腸癌腫瘤，可抑制腫瘤生長、侵犯、有絲分裂及血管新生作用，在完成臨床前試驗後，可望直接進行第二期人體試驗，將可提供無法使用標靶藥物的病人另一種選擇。



廠商作品係由醫技系劉明麗老師輔導進駐育成中心廠商麗旺生技公司發展的智慧蟯蟲篩選系統，利用高精密高倍顯微掃描儀掃描檢體並以影像分析軟體加上演算法，獲得快速精準的自動蟲卵判讀，可大大節省閱片人員的人力。



訊息來源：元培醫事科技大學



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