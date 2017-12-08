大葉大學推廣生命教育 給自己按讚



(中央社訊息服務20171208 16:02:03)大葉大學〈Da-Yeh University〉學務處學生發展輔導組舉辦「給自己按讚」生命教育活動，透過闖關遊戲，引導學生正向思考、肯定自己。



學輔組組長李晶菁表示，人際關係是大學生涯很重要的一環，彼此間的差異難免會在互動時形成摩擦或衝突，如何從差異中去練習溝通和磨合，在尊重自己與他人間維持平衡，是需要去學習的，因此這學期的生命教育主題活動以「給自己按讚—孕育被討厭的勇氣」為主題，規劃了一系列與人際關係議題相關的活動，協助學生培養欣賞自己的獨特性，用多元視野包容別人的獨特性。



李晶菁組長指出，闖關遊戲「給自己按讚－PO出心回應」先讓大家寫下或畫出目前為止最擔心自己會被討厭的特質，然後以揉、撕等方式丟進勇氣桶，坦誠面對自己在人際上的恐懼。接著針對上一關擔心的事情，從桌上挑選一張喜歡的暖心小卡，寫下對自己鼓勵的話，把卡片夾在公佈欄上，把這份內在力量給自己也給其他人。最後舉起一張活動標語版或表情符號牌拍照，代表參與活動的心情，學習擁有被討厭的勇氣，拋下自己設限，同時尊重他人的差異，帶著勇氣走出自己的人生。



應用日語學系大三生劉東昇認為，「給自己按讚」的一系列活動，引導大家去正視自己的內心，思考過去在人際互動間可能沒注意的事，有助於大家維持具有彈性的人際關係。



烘焙暨飲料調製學士學位學程大一生許沭慧說，生命教育闖關活動準備了愛、勇氣、真實、連結四張小卡，她挑選了勇氣，期許自己能打開心門，活出自己。



訊息來源：大葉大學



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