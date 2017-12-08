詩人吳晟大葉大學開講 呼籲翻轉迷思



(中央社訊息服務20171208 16:01:34)大葉大學〈Da-Yeh University〉5日下午邀請知名詩人、總統府資政吳晟到校演講，甫獲頒台灣文學家牛津獎的吳晟從文學、社會、生態等面向切入，呼籲學生關心生活週遭的一切，翻轉迷思，共同疼惜台灣這片土地。



詩人吳晟以兒子吳志寧改編其詩作譜曲的「水田」開場，闡述人與土地的緊密連繫，也談到敬畏天地與友善環境的農村信念。吳晟強調，關心台灣社會就是最好的書寫題材，不論感動還是憂心，都是創作的動力，他寫作與種樹的初衷，都是珍惜台灣這片「他還年輕」的土地。



吳晟也對於崇洋媚外、廣告洗腦、一窩蜂種植外來種等現象提出警語，「蘇珊娜」與「阿花」都是人名，不應該有外國名比較浪漫的迷思；奶粉比餵母乳好其實是商業促銷手法，回到生物學的角度，哺乳原本就是哺乳動物的行為；台灣近年來流行種櫻花、落羽松等外來種，海邊本來就不適合種櫻花，落羽松的膝根會破壞路面，台灣原生種並不輸這些外來種，外來種對生態的影響不容小覷，因此他一直苦口婆心提醒各界要種植台灣原生樹種。



吳晟進一步說，種樹前應該先建立正確的知識，很多人喜歡花很多的樹，但阿勃勒、黃花風鈴木、羊蹄甲等賞花型樹種，都是淺根、樹材脆、壽命短的外來種，並不適合大量種。此外，台灣長期砍樹而不種樹，造成森林資源的匱乏，種植路樹的地方常可見到以水泥包覆，限制了樹根的伸展空間，這些都是需要改正的觀念。



大葉大學主秘侯雪娟表示，筆耕超過五十年的吳晟是大家耳熟能詳的課本作家，也是彰化在地作家，吳晟長期關心台灣社會與生態議題，這份對台灣的愛也轉化為文字，成為動人的作品。此次特別邀請吳晟與學生分享文學歷程，相信透過大師的視角，將能引導學生看見台灣的美麗，同時省思文明對環境的影響。



訊息來源：大葉大學



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