2017宗教生命關懷國際研討會 宗教精神淨化人心



(中央社訊息服務20171208 15:58:23)正修科技大學與高雄道德院合辦「2017宗教生命關懷國際學術研討會」今天登場，主題環繞「宗教精神與儀式」，有7位國內外學者發表13篇論文，並有道教、佛教、基督教、天主教、伊斯蘭教、天母教專家學者深入理論與實務對話，校長龔瑞璋表示，宗教淨化人心，提升人性的光明面，讓國家社會更祥和。 正修科大與高雄道德院合辦「2017宗教生命關懷國際學術研討會」今年邁入第11年，成為宗教學術界盛事，本次會議主題以「宗教精神與儀式」為核心，論文發表除台灣學者外，並廣邀日本、泰國、馬來西亞、土耳其、中國大陸共7位國際學者發表13篇論文。 校長龔瑞璋在開幕式中指出，在功利主義盛行的社會，人們爭權奪利，人心向下沈淪，宗教淨化人心、祥和心靈，經由宗教啟發人性，無形中，對教育及社會有相當的幫助，正修科大10多年來，與高雄道德院聯合舉辦宗教生命關懷研討會，對學生有一定程度的啟發，日後到職場更有抗壓性。 高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持說，21世紀是大道的世紀，道教是尊天敬地的宗教，本立而道生，更最講究和平，要大家行善積德，關心自己也關心別人。 市府民政局副局長陳淑芳接著說，高雄市是一個友善宗教的城市，為混亂的社會注入一股清流，正修科大與高雄道德院能持續舉辦11年宗教生命關懷學術研討會實在不容易，對社會安定有相當的貢獻。 值得一提的是特別安排2場「專題講座」及2場「宗教交流論壇」，與會者有道教、佛教、基督教、天主教、伊斯蘭教、天母教等專家學者代表，深入理論與實務多方對話，切應於身、心、靈、修持各領域。 正修科大校長龔瑞璋表示，本校雖是一所科技大學，但肩負培育學生具備人文素養，成為科技與人文並重的「文化科技人」。



訊息來源：正修科技大學



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