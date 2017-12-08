一場厚實文資修復能量的臺日對話



(中央社訊息服務20171208 15:57:51)為提升國內建築師、營造廠及傳統匠師對古蹟修復的技術及觀念，文化部文化資產局於今起至10日邀請日本古蹟修復匠師及相關領域學者，包括前日本奈良教育委員會保存事務所主任山田宏教授及獲得日本黃綬褒章榮譽的瓦作匠師山本政典認證等共8位日籍專家學者，以及去年甫獲行政院文化獎的李乾朗教授，共同以日治時期建築構件及特徵作為主題，進行一場日治時期和洋式古蹟修復技術相關理論與實務的國際交流饗宴。



交流內容包括瓦作、灰泥作、銅作、木結構補強、日治時期官舍建築與日式庭園構造與特徵，以及日本文化財的修復方式與工法，透過多位日籍匠師現場親授各種工項修復技術示範與實務分享，為臺灣日治時期和洋式建築提供修復建議，同時也交流臺日古蹟修復觀念與經驗。



活動於國史館臺北館區4樓大禮堂舉行，現場日籍匠師山本政典實際操作瓦作的挑選與舖設方式，來自愛媛縣的那須昌宏匠師說明灰泥作施作材料與黏合劑實作，森本安之助講授及示範裝飾用五金銅作，濱口大就匠師講授木結構補強的施工要領及受損木料實際演練，交流內容還包括介紹近代日本建築官舍的構造與特徵，與其在各地保存狀況，以及日式庭園特徵與文化說明。



另外，受邀參加的國內學者還包括中原大學薛琴、黃俊銘教授及葉俊麟助理教授、成功大學傅朝卿教授、臺灣科技大學王惠君教授、臺灣大學賴仕堯教授等多位國內著名學者。



活動名稱：【日治時期建築匠師培訓研習 (瓦作、灰泥作、木結構補強、銅作、官舍建築及日式庭園之構造與特徵) 】時間：2017年12月8日(週五)∼2017年12月10日(週日)地點：國史館四樓 大禮堂(台北市中正區長沙街一段2號)



訊息來源：文化部



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