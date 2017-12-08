北京世園會發佈中國館方案：打造「會呼吸」的建築北京新浪網 (2017-12-08 16:00)
【北京世園會發佈中國館方案：打造「會呼吸」的建築】2019年中國北京世界園藝博覽會中國館建設方案7日晚在京正式發佈。據悉，作為北京世園會最重要的標誌性建築，中國館將被打造成一座「會呼吸」「有生命」的綠色建築，傳遞生態文明理念。當晚，在北京植物園舉行的發佈活動上，中國工程院院士、中國建築設計研究院總建築師崔愷公佈了北京世園會中國館的建築方案。2019北京世園會將於2019年4月29日在北京延慶區開幕。（新華社）
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