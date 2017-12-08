新華社哈爾濱１２月８日電（記者楊喆）記者在農業大省黑龍江調查發現，玉米市場化改革以來，通過實施「玉米品質提升工程」，這個省玉米質量得到了大幅提高，促進了購銷市場走向興旺，也促進了農民增收。

中糧貿易黑龍江有限公司是一家糧食貿易企業，企業總經理李穎岩最近這一陣子很忙：「今年來找我們購買玉米的人門庭若市。這全倚仗今年玉米的好品質，令人『欣喜若狂』。」

玉米品質究竟好到了怎樣的程度？「今年有客戶來找我們買『鴨料』，我們都沒有。」李穎岩介紹，飼料生產中，對玉米品質要求最高的是乳豬飼料，其次是一般的飼料，要求最低的是給鴨子喂的飼料。今年一些南方客戶來公司尋找製作鴨飼料的玉米，但卻沒有貨，當地一些品質不好的玉米都讓深加工企業運走用於加工乙醇等產品，剩餘大多數都是好糧，不用於製作鴨飼料。

２０１６年國家實行了玉米市場化改革，玉米不再托市收購。黑龍江這個玉米大省開始大刀闊斧調減玉米種植面積，讓不適合玉米種植的地區回歸種植的「理性區間」，改種其他作物，玉米種植得以向優勢產區集中，兩年間調減玉米種植面積近３０００萬畝。

除了向優勢產區集中種植，玉米質量提升的關鍵因素之一就是要有好種子。黑龍江實行了「良種化工程」，指導農民選擇「專優特新」的品種，如今這個省良種覆蓋率超過了９８％，高澱粉、高油等專用型玉米品種種植比例超過９０％。

此外，黑龍江還發揮一千多個千萬元級別的大型現代農機合作社的示範帶動作用，在玉米生產中推廣大機械深松整地、適時搶播、測土配方精準施肥、病蟲害統防統控、全程標準化管理、機械化作業等標準化栽培模式，保證了玉米生產的技術到位率。

庭院保管也是影響玉米品質的重要因素。今年黑龍江省提前做好預案，做到離地通風透光，加快玉米降水，防止發生霉變。此外，黑龍江還新建６萬套「科學儲糧倉」，促進農民科學儲存玉米，解決「地趴糧」問題。

多措並舉之下，玉米質量得以提升，農民也賣上了好價錢。「今年我們收的糧，超過９５％是二等糧以上。」李穎岩告訴記者。黑龍江省農業委員會工作人員介紹，今年這個省標準水玉米價格每斤比去年平均要高出５至７分錢。