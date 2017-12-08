李初勝:非農黃金跌跌不休 倫敦金再次痛失1250北京新浪網 (2017-12-08 16:01)
新浪外匯訊，國際消息面，對於美元、金銀等資產來說，今晚的非農就業報告無疑是一場重頭戲。美元周四受到ADP、稅改的利好提振連續第四個交易日走高，在政府停擺危機暫時得以避免的背景之下，美元今夜會否乘勝追擊？黃金已跌破1250關口，黃金若跌破關鍵的長期支撐位1260，將打開進一步走低至1200的通道，非農就業報告將於今晚（12月8日）21：30發佈。美指連漲四日後，今夜會否乘勝追擊，當前，市場已經充分消化了美聯儲12月加息的預期，因此投資者將從接下來的非農報告中尋找美聯儲明年加息路徑的線索，尤其是薪資增速。非農新增就業人數，美國失業率，勞動參與率，若新增就業人數、失業率、薪資增速等數據好於預期，美元或能再受提振。
技術面解析，從技術日線上來看，布林帶開口向外擴張，MA5均線下穿MA10均線交死叉強勢下攻，K線交投於布林下軌一線，MACD快慢線交死叉下行綠色動能大幅放量，KDJ三線呈死叉繼續向下發散運行目前走平，行情空頭趨勢表現明顯；sto位於0軸附近，黃金今日總體或持續下跌，從4小時圖來看，黃金運行的是一個極端的行情，沿著10均線一路走低，黃金依次跌破1250關口，sto在超買區一路跌幅不起，盤中低點到1243附近，劍頭指向1240整數關口。低點不斷創新低的空頭走勢不變，操作上建議保持逢高做空的主思路不變，反彈及空，日內上方關注1254一線壓力位，下方關注1240一線支撐位。
操作策略：
1.1252-1254區間空，止損1257，目標看1245破位40
2.1240不破多，止損1235，目標看1250破位繼續持有
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