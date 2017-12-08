泰禾集團：作價18億元出售泰禾長安中心部分房產 預增利潤2.08億元北京新浪網 (2017-12-08 16:01)
【泰禾集團：作價18億元出售泰禾長安中心部分房產 預增利潤2.08億元】泰禾集團公告，公司全資下屬公司北京泰禾嘉盈與北京量鈄科技簽署《買賣合同框架協議》，將泰禾長安中心B棟3-21層物業作價18億元出售予北京量鈄科技。本次出售部分房產共計303套辦公現房，總建築面積3.50萬平方米。經初步測算，本次出售部分房產將增加公司主營業務收入17.14億元，預計增加公司2017年度凈利潤2.08億元。
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