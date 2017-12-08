中國核建：控股股東中國核工業建設集團公司由全民所有制企業改製為國有獨資公司，改制北京新浪網 (2017-12-08 16:01)
中國核建：控股股東中國核工業建設集團公司由全民所有制企業改製為國有獨資公司，改制后核建集團名稱為中國核工業建設集團有限公司。
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