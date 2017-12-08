截至下午4時，滬港通南向交易單日額度餘額為 68.8 億元。北京新浪網 (2017-12-08 16:01)
截至下午4時，滬港通南向交易單日額度餘額為 68.8 億元。
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上一則：金融去槓桿：被動還是主動？
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