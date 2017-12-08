新浪財經訊 中國互聯網金融論壇·天津於家堡峰會暨中國互聯網金融協會天津基地入駐儀式於12月8日在天津舉辦。中國人民銀行清算總中心副主任呂罡發表了主題演講，他在演講中談到，近年來，我們感受最直觀與生活最密切的當屬支付領域的變化。

因為科技為支付行業帶來了許多新的手段，也推動了金融業人員結構、金融工具、金融產品、管理模式的變革，科技越發達、手段越多，我們就越需要安全，越需要高效便捷，作為支付行業的基石，人民銀行支付清算系統是全國重要的金融基礎設施，本身的發展就是我國金融科技的結晶，向市場提供安全高效便捷開放的支付服務一直是我們追求的目標和使命。

以下是發言實錄：

呂罡：尊敬的各位來賓、女士們、先生們下午好！我演講的題目是立足科技服務市場、譜寫央行致富的新片長。早在1988年鄧小平同志提出科學技術是第一生產力，到今天將近30年時間過去了，我們感受到了科技給我們生活帶來的翻天覆地豐富多彩的變化，特別是近年來，我們的金融業這個古老的行業在科技的作用下，一次又一次地刷新我們的認識，近年來，我們感受最直觀與生活最密切的當屬支付領域的變化。因為科技為支付行業帶來了許多新的手段，也推動了金融業人員結構、金融工具、金融產品、管理模式的變革，科技越發達、手段越多，我們就越需要安全，越需要高效便捷，作為支付行業的基石，人民銀行支付清算系統是全國重要的金融基礎設施，本身的發展就是我國金融科技的結晶，向市場提供安全高效便捷開放的支付服務一直是我們追求的目標和使命。

下面我將從科技方面對支付清算系統的三次塑造來介紹我們支付清算的相關工作。上世紀90年代初，人民銀行成立了清算總中心，叫人民銀行清算總中心，我們從最初的電子央行系統到現在的大額支付系統、小額支付系統等，多個支付系統先後上線，從原來的資金匯划經過半個多月，到現在幾秒解決，從滿足不同的時間幣種跨行清算使用多個結算工具，到央行支付格局初步確立，央行清算系統成為我國支付市場的主流，可以說這是科技對央行支付清算的第一次塑造。

第二次塑造應該說是從黨的十八大以來，這期間我們一是完成了一代支付系統到二代支付系統的平穩過渡。第二是2015年10月人民幣跨境支付清算系統如期上線，這些系統的上線保證了支付清算服務的安全、高效和便捷，也是支付清算系統科技研發的出發點。關於系統服務我們自己有一個口號叫「央行支付、中流砥柱」，我舉兩個例子分享一下。第一個我們現在的大額支付系統，連接的金融機構有14萬家，我們通過這14萬家的營業網點，把央行支付服務的觸角延伸到千家萬戶。還有是我們大額支付系統的交易差不多一個星期的交易額相當於我們國家一年GDP的總額。第二個是五年前我們每天業務量只有90萬筆，現在達到3400萬筆，每個人在轉賬過程都有體會，我們現在通過網銀轉賬的時候只需要2-3秒可以解決，通過央行的跨行支付清算系統可以解決，我們現在3秒可以完成支付到賬，現在央行的網銀是免費提供的。

為了安全高效、便捷開放這八個字的願景，下一步我們清算總中心打算從以下幾方面做工作：

第一是調結構，分散式交易構架的使用，我們央行支付也已經開始在研究和使用。

第二是我們調整了我們信息系統的構架，實際上是我們通過建立大的資料庫來做數據挖掘處理，我可以跟大家分享一下案例，我們清算總中心建立的模型叫支付清算系統經濟熱度指數，可以通過這個指數預測GDP的增長，而且每次都會在國家統計局發佈GDP增速之前會發佈，我們與國家統計局之間的誤差控制在0.08%，比如說二季度增速是6.9%，我們發佈的指數是6.84%，三季度增速是6.8%，我們預測發佈的指數是6.75%，我們還會繼續改進演算法提高數據的準確度。

第二個工作是轉方式，第一個是轉變服務定位，由我們原來央行系統的運行建設轉向運營服務，第二個轉變是發展理念的轉變，這裏麵包括數據中心建設，要建成綠色、智能的數據中心。還有在運行格局上要轉變，我們逐步往多實力、跨中心，包括業務核心系統一鍵式切換的功能。目前一鍵式切換從生產系統切到備份系統，時間達到了1分50秒，我們現在的切換水平達到了世界發達水平。

第三是惠民生，從以下幾點來做，一是延長運行時間，我們的大額系統現在是5乘8小時，從早上8：30到下午17：00，我們近期將準備在2018年年初將服務延長，從頭一天的23：30開始到第二天的晚上的20：30，這樣的話要運行十一個小時，大概是這樣一個時間。這樣的話就滿足社會對支付延長時間的需求。

第二點是我們要適應移動支付的趨勢，我們現在要優化網銀跨行完善系統，增加新的業務場景，適時推出簡訊和掃描場景，讓老百姓確實地感受到央行支付的優越感。小額支付系統代收付的渠道，金融機構的同志都知道，我們通過這樣的方式，將來在公用事業的收費、養老金、保險金等等提供這樣的平台，讓老百姓一鍵搞定。

四是促開放，我們清算總中心按照總行的統一部署，第一個方面我們在2015年10月成功投產了人民幣跨境結算系統，這個系統目前為止已有31家直接參與者，600家間接參與者，遍布了56個國家和地區，覆蓋了一帶一路國家和地區50個，有效地助力人民幣國際化進程。今年7月份人民幣跨境支付系統接入了債權通成為了唯一一個資金結算的渠道。

我們近期也在大力地推動人民幣跨境支付系統二期的建設，在明年我們要保證二期的如期上線，我們要不斷豐富這些功能，實現與金融市場充分連接，提高資金結算效率，要建設境外參與者全球服務網路，將優化對外服務的時間，適時24小時連續運營，為金融產品走出去提供更加便利的金融基礎設施服務。

致力於以上四方面我們是可以在預見的時間實現科技對金融以及支付清算系統的再次飛躍，上面的這些內容也是我講的第三次塑造。我們有信心、有能力，清算總中心科技創新能力一直也是央行科技的排頭兵，黨的十九大中央系統代表團中唯一的一名科技工作者是來自於我們的開發隊伍是我們的開發人員，未來以科技金融力量牢牢守住底線，以高效、便捷、開放為習近平總書記描繪的人民美好生活做出應有的貢獻，謝謝大家！