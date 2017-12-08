【中航機電：中止對英國湯普森公司的投資計劃】中航機電公告，公司原擬聯合中航國際航發、中航資本共同以增資方式獲境外公司40%股權，進而取得英國湯普森公司40%股權；現因交易條款未能與交易對方達成一致，公司決定中止實施本次對外投資。湯普森公司主要產品為飛機全平躺公務艙、頭等艙座椅，是空客和波音重要的產品供應商，2016年度營收5513.27萬英鎊，凈利572.12萬英鎊。