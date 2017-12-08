航天科工發佈太空材料商業開發計劃北京新浪網 (2017-12-08 16:02)
【航天科工發佈太空材料商業開發計劃】從航天科工集團獲悉，近日，航天科工集團在軍民融合新材料新工藝高峰會議上發佈了太空材料商業開發計劃。未來，航天科工將重點依託商業航天重大工程發展，聚焦太空材料的商業開發、深空探索和科學價值三大目標，打造太空製備、檢測和產業三大平台，開展太空材料基因工程、環境工程、創新工程三大工程研究，融合新一代材料和工藝技術基礎領域前沿工程探索，打造太空材料。
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