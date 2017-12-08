新華社濟南１２月８日電（記者席敏）記者從山東省財政廳獲悉，山東省財政今年安排資金１．２５億元，以「增品種、提品質、創品牌」為目標，推進落實「中國好糧油」行動計劃，著力培植山東「好糧油」產品和品牌，實現糧食產業經濟提質增效。

據了解，按照產業發展布局和糧油品種資源優勢，山東省擇優選定濱州市為糧油產業化發展示範市，夏津、單縣、廣饒和平度為小麥生產加工示範縣，魚台為大米生產加工示範縣，莒南和萊陽為花生生產加工示範縣。

山東省財政廳介紹，示範市縣結合本地實際，通過扶持一批具有帶動效應的優質糧油示範企業，開展地域特色品牌創建、糧油產學研聯合、拉動優質糧油品種種植等，深化供給側結構性改革，促進山東糧油品牌價值和美譽度明顯提升。