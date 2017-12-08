歐元/美元

新浪外匯訊，本周靚麗的ADP數據提振了市場對今日非農表現良好的樂觀情緒，促進美元指數進一步擴大漲勢，最高觸及93.76。歐元/美元不斷回撤最低下探1.1769，收於1.31771，為連續第三日走低。隔夜歐元區公佈的GDP數據良好，第三季度GDP年率和季率終值分別增長2.6%和0.6%，雙雙符合預期。一定程度上限制了歐元的當日的跌幅。今日市場聚焦美國11月非農報告，市場預期非農人數將增加19.5萬，這是美聯儲12月加息前的最後一次非農，如果數據符合或好於預期，有望繼續拉升美元，料打壓歐元；反之歐元有望受挫。

日圖在20日均線下方進一步擴大跌幅至100日均線下方，隨機指標暗示下行風險較強。4小時圖短期均線系統空頭向下發散，受MA5的打壓較明顯。1小時圖從1.1939一線以來的震蕩下行走勢保持完好，在1.18一線下方料保持弱勢。日內可等待非農出爐之後順勢操作，非農前建議於1.1790上方輕倉做空。

支撐位：1.1750/1.1720/1.1700

阻力位：1.1800/1.1880/1.1955

英鎊/美元

周四亞歐時段，受美元指數走強的拖累，英鎊/美元在震蕩中跌至當日最低1.3324，但之後有消息報導，愛爾蘭和英國據稱還有幾小時將達成脫歐協議。知情人士表示，英國脫歐談判代表和歐盟已就英國脫歐后未來歐洲法院在英國法律案件中的角色達成協議。該消息推動英鎊多頭反擊，從日內低位快速拉升並走高近50點，最高上探四日高位1.3484，收在1.3480，錄得大幅反彈，並終止三連跌。不過雙方還未能真正達成協議，只是立場相接近。如果確認協議達成，預計英鎊將加速上漲。日內關注脫歐消息和英國10月工業生產月率/年率。

技術上，日圖受到20日均線的支撐而大幅反彈至均線系統上方，動能較強，並錄得一根下影線較長的陽燭，暗示下方支撐較強。4小時圖先抑后揚，若能上破1.3490一線料繼續上揚。1小時圖1.3330附近受支撐反彈的動能較強烈。日內建議可於1.3430附近做多。

支撐位：1.3400/1.3315/1.3270

阻力位：1.3485/1.3540/1.3590

美元/日元

周四全球股市在連續兩天下挫之後反彈，市場重拾風險偏好情緒，打壓避險資產日元。同時美國公佈的失業金申請人數好於預期，且市場對美國政府停擺的擔憂下降，都推動美元持續上漲，促進美元/日元飆漲90點，刷新三周高位113.19，並收在該位置。今日亞市日本公佈的第三季度GDP年率終值錄得2.5%，預期為1.5%；季率終值0.6%，預期為0.4%，表明日本經濟增長良好，但數據對日元提振有限，美元/日元繼續上行至113.29附近。日內關注美國非農數據對美元的影響和市場情緒變化。

日圖結束三連陰，大陽燭暗示上行動能較強，且隨機指標朝北，暗示短期有上漲的可能。4小時圖受MA50的支撐而快速反彈至113關口上方，保持在該水平上方料有持續上漲的動能。1小時圖整體延續110.85一線以來的上行走勢。日內建議於113.00一線輕倉做多。

支撐位：113.00/112.80/111.75

阻力位：113.50/113.80/114.00

美元/加元

周四商品貨幣集體跌勢慘重，美元/加元連續第三日大幅走弱，最高上探一周高位1.2867，收於1.2856。整體仍保持在三個月以來的反彈高位整理。隔夜加拿大11月IVEY季調后PMI錄得63，高於預期62.5，數據短線提振加元走高，限制了美元/加元整體的漲幅。不過此前加央行鴿派決議繼續對加元構成打壓。今日可關注美國貝克休斯石油鑽井平台數和美元走勢。

日圖20日均線（1.2760一線）上方進一步反彈至200日均線附近，若能上破該水平線有望加速上漲。4小時圖1.2660一線受支撐快速上揚，上行動能猛烈。1小時延續反彈走勢至1.28關口上方，維持在該水平上方將保持強勢。日內建議於1.2820一線做多。

支撐位：1.2820/1.2800/1.2745

阻力位：1.2865/1.2885/1.2900