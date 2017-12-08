中國金融業數據中心綠色發展系列規範在京發佈北京新浪網 (2017-12-08 16:03)
【中國金融業數據中心綠色發展系列規範在京發佈】此系列規範由中國人民銀行、中國銀行、中信銀行等主要金融機構，以及中國移動、中國電信、中國信息通信研究院、百度、阿里巴巴、騰訊等知名信息技術企業和科研機構共同起草、制定，包括金融業綠色數據中心建設規範、運維規範、模塊化機房技術規範、分級評估規範四方面內容。（新華社）
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