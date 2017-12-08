2017年10月12日，商務部辦公廳印發了《長江中游區域市場發展規劃（2017-2020年）》（以下簡稱《規劃》）。近日，商務部市場建設司負責人就《規劃》進行了解讀。

一、關於《規劃》編製的背景

黨中央、國務院高度重視全國統一大市場建設工作。黨的十八屆三中全會提出「加快發展社會主義市場經濟，建設統一開放、競爭有序的市場體系，使市場在資源配置中起決定性作用」。《國務院關於推進國內貿易流通現代化建設法治化營商環境的意見》（國發〔2015〕49號）明確指出「加強全國統一市場建設，推進區域市場一體化」，「探索建立跨區域流通設施規劃編製協調機制」。推進流通體制改革，營造法治化營商環境，構建全國統一大市場，是推進國內貿易創新發展，有效發揮流通基礎性、先導性作用，使市場在資源配置中起決定性作用的重要基礎。

區域市場一體化是全國市場一體化的必由之路。長江經濟帶作為我國綜合實力最強、戰略支撐作用最大的區域之一，其市場一體化對全國市場一體化進程意義重大。長江中游地區的湖北、湖南、江西三省是長江經濟帶的重要組成部分，是我國中部地區的核心板塊，在全國區域經濟格局中起著連接東西、溝通南北的重要作用。近年來，隨著國民經濟的快速發展與交通條件的日益改善，三省市場融合日益密切，開放合作意識也不斷增強，為建設一體開放的長江中游區域市場奠定了良好基礎，具備成為流通發展的先行區和區域市場一體化的示範區的條件。

為貫徹黨中央、國務院決策部署，貫徹落實《長江經濟帶發展規劃綱要》，科學謀划長江中游區域經濟發展新格局，創新流通發展體制機制，促進區域市場一體化發展，商務部會同江西、湖北、湖南三省經過一年多的醞釀，聯合編製了《規劃》。

二、關於《規劃》編製的過程和特點

《規劃》編製工作於2015年11月開始啟動。商務部與江西、湖北、湖南三省成立長江中游區域市場發展規劃編製工作協調小組，組織三省商務廳以及相關專家對長江中游社會經濟發展、流通發展等情況進行實地調研，收集基礎資料，反覆研討論證。2016年10月，在廣泛徵求意見的基礎上，商務部會同三省商務廳組織相關專家學者對《規劃》進行評審，並根據評審意見，對《規劃》進行了修改完善。

2017年7月，將《規劃》報推動長江經濟帶發展領導小組辦公室審核。推動長江經濟帶發展領導小組辦公室徵求了工業和信息化部、住房和城鄉建設部、交通運輸部等16部委和江西、湖北、湖南三省的意見。在認真研究各部委和三省反饋意見的基礎上，對《規劃》進行了進一步的修改完善。

《規劃》是商務部首次印發的一部跨區域流通發展規劃，是促進長江中游區域市場一體化的重要綱領性文件，也是當前和今後一個時期指導長江中游區域市場發展工作的基本遵循和行動指南，對促進長江經濟帶發展和長江中游城市群建設具有重要意義。

三、關於《規劃》的總體要求和發展目標

《規劃》提出了長江中游區域市場發展的總體要求，即深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，牢固樹立和全面落實創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，貫徹落實黨中央、國務院關於推動長江經濟帶發展和國家推進流通體制改革的總體部署。《規劃》提出三大定位：一是充分利用長江中游區域市場一體化建設帶來的發展契機，深化流通領域改革，推動體制機制創新，加快現代信息技術應用，促進流通業創新發展和轉型升級，成為國內市場改革創新先行區；二是依託三省交通區位優勢，搶抓「一帶一路」建設、長江經濟帶發展等戰略機遇，按照《長江經濟帶發展規劃綱要》和《長江中游城市群發展規劃》等要求，將長江中游區域打造成為全國重要的商貿物流樞紐。三是充分發揮市場配置資源的決定性作用，打破地區封鎖和行業壟斷，促進流通主體公平競爭，促進商流、物流、資金流、信息流自由高效流動，打造流通開放合作示範區。

《規劃》提出了長江中游區域市場發展的總體目標，即到2020年，長江中游區域市場一體化建設得到全面推進，商貿流通業整體實力和競爭力明顯增強，流通基礎設施基本實現互聯互動，流通產業布局合理、特色鮮明、分工合作，基本形成規則健全、統一開放、競爭有序、監管有力、暢通高效的流通體系。統一開放、創新驅動、穩定運行、規範有序、協調高效的體制機制更加完善，使流通業成為經濟轉型發展的新引擎、優化資源配置的新動力，為推進流通現代化夯實基礎。區域協調發展機制初步建立，相關區域規劃銜接、產業對接、市場開放明顯加強，生態保護體制機制進一步完善，區域市場一體化取得積極進展，流通效率明顯提升，資源共享、優勢互補、多方共贏的現代流通區域協同發展新格局基本形成。

具體而言，到2020年，主要實現以下具體目標：一是城鄉消費規模明顯擴大。社會消費品零售總額接近達到5萬億元左右，年均增長10%左右。批發零售住宿餐飲業增加值達到1.4萬億元左右，年均增長10%左右。二是現代化水平明顯提升。流通成本進一步下降，效率明顯提高。電子商務交易額達到5.3萬億元左右，年均增長15%左右。網上零售額達到4300億元左右，年均增長20%左右。實體商業加速轉型，線上線下深度融合，服務消費、綠色消費佔比擴大，流通信息化、標準化、集約化水平大幅提升。三是企業競爭力明顯增強。培育年銷售額10億元流通企業200家，培育150個電子商務產業示範基地，150個物流產業集群。流通企業創新創業能力顯著增強，組織化程度大幅提高，整合供應鏈水平明顯提升，品牌影響力擴大，走出去步伐加快。四是營商環境明顯改善。三省統一市場建設取得初步成效，城鄉市場一體化取得顯著進步，規則健全、統一開放、監管有力、協調高效的內貿流通體制機制基本形成。法律法規和信用體系更加完善，綜合執法效能提高，以誠信興商為主的商業文化逐步彰顯，市場秩序更加規範，市場管理更加完善，市場環境更加優化，城鄉居民消費更安全、更方便、更實惠。

四、關於《規劃》提出的主要任務和重點工作

《規劃》提出了9項主要任務和9大重點工程。

9項主要任務。一是要優化商業功能布局。《規劃》提出構建以長江、滬昆、京廣、京九、二廣為主軸，構建長江中游「兩橫三縱」商貿物流總體格局。同時根據不同地區發展的基礎，將長江中游區域市場功能區劃分為「三核八區」。即三個核心功能區：武鄂黃都市圈核心功能區、長株潭城市群核心功能區、昌九一體核心功能區；八個次級功能區：鄂東大市場、鄂西北大市場、鄂西南大市場，洞庭湖區大市場、湘中南大市場、湘西大市場，贛西南大市場、贛東大市場。二是要健全流通體系。打造流通節點城市，加強流通基礎建設，推進物流基地建設，加快發展專業物流，協調發展城鄉物流。三是要完善市場體系。引導市場合理布局，完善商品市場體系，健全服務市場體系。四是增強集聚輻射功能，提升城市商貿功能，增強商貿聚集區功能，提升市場集散功能。五是要發展智慧流通，？積極發展電子商務，推動商貿流通智慧化。六是要推動商務供給側改革。推進流通標準化建設，促進流通集約化發展。七是要建設法治化營商環境。加快流通領域立法，強化商貿流通商務綜合執法，加強商務誠信建設。八是要推動統一市場建設。加快體制機制創新，推動流通基礎設施共建共享，推動區域市場融合發展。九是要提高市場開放水平，抓好自貿區建設，對接「一帶一路」建設，融入全球市場體系。

3大類9項重點工程。一是物流體系建設工程，包括物流通道工程、物流園區工程、物流標準化工程。二是市場體系建設工程，包括商品交易市場升級改造工程、商品質量追溯體系建設工程、跨區域農產品產銷體系建設工程。三是智慧流通工程，包括電商示範工程、智慧商圈工程、智慧物流工程。

五、關於《規劃》的實施保障

為推動《規劃》落實，提出了兩方面的保障措施：

一是加大政策支持力度。加大財政支持力度，鼓勵三省利用財政資金和專項資金引導社會資金進行投資；健全融資服務機制，搭建銀企對接合作平台，鼓勵商業銀行加大對流通企業的扶持力度；實施稅費優惠政策，對企業給予相關稅費優惠或減免，完善相關收費政策；保障項目發展用地，完善和落實用地相關政策，科學合理配置現有土地資源；強化流通人才支撐，支持高校相關專業的發展，鼓勵流通企業與科研院所及各類培訓機構合作，通過多種途徑和方式，培育一批流通人才。

二是確保規劃組織實施。建立由國家商務部與江西、湖北、湖南三省組成的長江中游區域市場一體化工作機制，加強三省部門橫向協作，共同推進規劃實施。同時，商務部負責組織對規劃實施進行跟蹤分析和協調指導，做好監督評估。