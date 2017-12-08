【環保助推下 炭黑價格漲至歷史新高位】據生意社商品數據顯示，近一年國內N220炭黑市場報價整體呈現持續上漲現象，已漲至歷史高位。目前國內N220濕法炭黑市場報價整體超過8000元/噸，部分企業市場報價超過10000元/噸。N330炭黑市場高位報價也上漲8300-8700元/噸，較11月份呈現800元/噸的上漲。預計12月份炭黑市場將呈現1000元左右的上漲空間。