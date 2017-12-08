根據《中華人民共和國證券法》第七十六條：

證券交易內幕信息的知情人和非法獲取內幕信息的人，在內幕信息公開前，不得買賣該公司的證券，或者泄露該信息，或者建議他人買賣該證券。

持有或者通過協議、其他安排與他人共同持有公司百分之五以上股份的自然人、法人、其他組織收購上市公司的股份，本法另有規定的，適用其規定。

內幕交易行為給投資者造成損失的，行為人應當依法承擔賠償責任。

釋義：

本條是對內幕交易行為及其賠償責任的規定。

根據本條第一款的規定，內幕交易，是指證券交易內幕信息的知情人和非法獲取內幕信息的人，在內幕信息公開前，買賣該公刮的證券，或者泄露該信息，或者建議他人買賣該證券的行為。

1．內幕交易的行為主體，包括證券交易內幕信息的知情人和非法獲取內幕信息的人。前者就是本法第七十四條所規定的人員，而後者包括的範圍很廣，採用各種不正當手段獲取內幕信息的人員，基本上都在其中。比如，某公司董事將內幕信息泄露給他的朋友張某，那麼，張某就應是非法獲得內幕信息的人員。當然，採用偷盜、竊聽、行賄、敲詐等手段獲取內幕信息的人，毫無疑問屬於這一類人員。

2．內幕交易行為的表現方式主要有三種：一是主體知悉了有關某證券的內幕信息，並且在內幕信息公開前，從事了該證券的買賣。這是內幕交易最主要的表現形式。這裏應當注意一點，在內幕交易中，行為人買賣的應當是可能受內幕信息影響的證券，假如某位會計師知悉甲公司的財務狀況的有關信息，但是他在知悉內幕信息期間從事的是與甲公司毫無關係的乙公司股票的買賣，那麼，儘管他屬於內幕人員，他的這一買賣行為也不是內幕交易。二是主體將內幕信息泄露給他人。泄露內幕信息，其結果也是少數人利用內幕信息進行交易，獲取不正當利益，並且通常泄露信息的人都能直接或者間接獲利。三是主體知悉某證券的內幕信息，又建議他人買賣該種證券。這是指行為人並沒有自行從事證券買賣，也沒有直接向他人講述內幕信息的內容，而是利用自己所了解的內幕信息向他人提出買賣將受該信息影響的證券建議的行為。

對於內幕人員來說，只要有買賣該公司的證券的行為，或者泄露該內幕信息或者建議他人買賣該證券的行為，則不論他是否有獲利目的和動機，是否利用了內幕信息從事證券交易，以及是否從交易中獲利，都視為進行了內幕交易。

本條第二款規定，持有或者通過協議、其他安排與他人共同持有公司百分之五以上股份的自然人、法人、其他組織收購上市公司的股份，本法另有規定的，適用其規定。這裏所謂的「共同持有」，既包括每個人均持有一定股票、合計持有公司百分之五以上股份的情況，也包括部分持有公司股票、部分不持有公司股票，但是通過協議、其他安排共同持有公司百分之五以上股份的情況，如A公司通過投資、協議、其他安排實際上控制B、C、D三個公司，而且B、C、D三個公司合計持有上市公司百分之五以上的股份，那麼A、B、C、D四個公司就符合本條所說的「共同持有公司百分之五以上股份」的條件。上市公司收購是一種以取得對上市公司的控制權或者兼并上市公司為目的的證券交易活動，是企業資產重組的一種重要形式。對收購方來講，收購的前期工作通常是在非常秘密的條件下進行的。特別是通過證券交易所的股票交易進行的收購，如果過早暴露收購意圖，致使被收購的公司股票上漲，將大大增加收購成本，甚至造成收購無法進行。按照本法有關上市公司收購的規定，投資者通過證券交易所的證券交易而持有一個上市公司已發行的股份的百分之三十時，繼續進行收購的，才應依法發出收購要約，而在持股比例達到百分之三十之前，只需要在所持股份比例每增加百分之五時依法進行一次報告和公告；以協議方式收購上市公司時，收購人在達成協議后才須公告收購事項。這表明投資者進行上市公司收購的，在符合法律規定的條件下，在有關收購方案公告前，是可以買賣目標公司的股票的。這樣對於收購方是有利的，有利於促進企業資產重組。因此，上市公司收購中的這種情況是內幕交易的一個例外。

在證券市場中，如果投資者因不法行為而遭受損害，其受損失的利益不能得到充分補救，就會減少投資甚至因喪失信心而拒絕投資，這就必然會阻礙資本的流動，影響證券市場的正常發展。修訂前的證券法對內幕交易行為的民事責任未作明確規定，但是不妨礙受損害的當事人根據有關民事法律的規定，追究違法行為人的民事賠償責任。這次修訂證券法，對內幕交易行為的民事責任作出了明確規定，這樣更有利於當事人通過民事訴訟挽回或者減 少目己的損失，加大對內幕交易行為人的制裁力度，有效打擊、遏 制證券市場中的內幕交易。