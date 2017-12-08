新浪外匯訊，隔夜公佈的美國至12月2日當周初請失業金人數為23.6萬，好於前值和預期，已經連續144周低於30萬關口，表明勞動力市場正在快速收緊。數據公佈后，美元指數上漲，金銀下跌。陸睿銘認為，交易員們開始為周五的非農就業數據做準備，本周三公佈的ADP預示非農就業人數將強勢增加。在12月加息板上釘釘的情況下，數據的意外驚喜將令美元做出積極反應，從而打壓黃金。11月非農就業報告將於今晚（12月8日）21：30發佈。9月和10月的就業報告都受到了颶風的影響而有所失真，本次非農料將能更確切地反映美國勞動市場的潛在強勁勢頭。市場普遍預計11月季調后非農就業人口將新增20萬人，失業率維持在4.1%。當前，市場已經充分消化了美聯儲12月加息的預期，因此投資者將從接下來的非農報告中尋找美聯儲明年加息路徑的線索，尤其是薪資增速。這將是美聯儲12月會議之前最後一份非農報告，並可能提供美聯儲2018年政策前景方面的重要線索。

昨日黃金加速下行，日圖自前一交易日跌破200日均線後下方缺乏良好支撐，加之美元多頭迸發繼續打壓黃金弱勢下行。今日市場將迎來超級周非農數據。目前來看，數據前值26.1萬人，預期值20萬人，市場nag預期利空美元利好黃金白銀價格。今日黃金在昨日黃金急速下行逾20美金后空頭凈持倉幾乎獲利了結。日內黃金肯定要走非農預期上漲行情，陸睿銘預計黃金先漲后跌。日圖上金價四連陰目前於270日均線暫時止跌，附圖MACD指標運行於零軸下方綠能發散，KDJ三線已經瀕臨超賣，RSI三線低位拐口向上。短線四小時圖上金價大陰探低，金價階梯下行步步緊逼，附圖MACD指標零軸下方弱勢徘徊，KDJ三線向上發散即將交匯。

黃金操作建議參考：

1、1246附近多單進場，止損1240，目標1252美元附近；

2、1255附近空單進場，止損1260，目標1240美元下方。