新浪財經訊 近期，華爾街日報中文版專欄作家發表文章稱：「研發Alphago的AlphaBeta旗下的DeepMind團隊近期發表論文，公開其研發的人工智慧交易系統AlphaStock已經在中國A股市場潛伏交易三十六個月，在經過不斷的自我學習自我進化后，最終凈值虧損呈現不斷擴大的趨勢，且凈值波動區間和換手率也呈現飆升趨勢。」

2016年，作為世界上最好的圍棋選手之一，李世石在首爾的比賽中，以四比一的成績輸給了AlphaGo。 AlphaGo通過研究人類專家棋手之間的數千場對抗，進而從這些遊戲中學習規則和策略，然後在數百萬場比賽中不斷改進，從而學會圍棋。這足以讓它比任何人類都更強大。如果讓這麼件大殺器，改頭換面成 AlphaStock（阿爾法股票）如何？詳細散戶們都嚮往自己有這麼台印鈔雞吧？

后相關人士向其求證得知，這僅僅是個流傳的段子，或許只為虧錢找了一個台階。

此前有媒體分析，人工智慧在資本市場中的應用前景十分廣闊。對於 AlphaStock 來說，無論是K線均線趨勢線、量價關係換手率，還是財報消息基本面、誘多假摔找頂底，都不算個事。這麼多小散戶做不好、甚至做不了的事，AlphaStock 都能幫你分分鐘搞定，好不好？簡直就是「散戶情人」！

但是近日這一研究性論文的發表讓大家大跌眼鏡，人工智慧在證券領域內的應用，早已不是人們所熟悉的那些量化建模、高頻交易。對於人工智慧是否適合在國內A股，市場也有不同的看法。

有國內市場分析人士認為，圍棋有確定的規則，時間下的長，自然會有經驗。但是目前A股市場並沒有歐美市場那樣健全，這個不健全首先是制度上的。很多人都說中國的股市是政策市，領導的一句話，一個政策的調整就有可能引起股市非理性的暴漲或暴跌，比如之前的熔斷政策和最近的證監會主席的表態對股市的非理性的影響。像熔斷政策，本身出台是為了保護股市，但是卻意外的起到了反的效果。

另外，目前中的A股市場的玩家並不是遵循價值投資的理念，更多都是在「炒」股，在投機。在這種情況下，A股也往往會出現非理性的波動。比如一些沒有業績也沒有前景的垃圾股票，僅憑一個故事就被炒上了天。

另外還有一點需要指出的是，中國的A股實行的是T+1的交易機制（歐美是T+0），即在買入股票的當天是不能賣出的。所以，這也使得人工智慧在買入之後難以及時的調整策略。如果當天晚間出現了政策變化、或者買入的股票突然出現了負面，可能第二天也免不了挨套。

當然，人工智慧還是可以通過各種策略組合來保證一定的收益率，超過普通的股民應該是沒有太大問題的。

但是需要注意的是，既然普通股民都能用人工智慧來炒股，那麼莊家、機構、大戶同樣也可以（他們都是要通過把股票高價賣給散戶、或者讓散戶割肉來賺錢），當整個市場的多數參與者都在用人工智慧的時候，恐怕此時人工智慧也將會在這個市場失去作用。

消息人士稱，人工智慧貌似很難揣摩人類的貪婪和恐懼，或許這是唯一它們難以全部奪走的領域。（文：立青）