全國校際盃侍酒師菁英初賽 龍華囊括前五名全員晉決賽



(中央社訊息服務20171208 15:24:50)2018 AWI-TAIWAN 第六屆全國校際盃年輕侍酒師菁英賽，初賽成績揭曉，龍華科技大學學生任詠聖、許智婷、蕭韻純、游茹珺及賴薏如，以優異成績囊括前5名，8員參賽選手全數順利晉級決賽，成績亮麗。 為促進產、學界技術交流、相互觀摩學習及專業技能養成，TAWI 台灣亞洲葡萄酒學會，每年定期舉辦全國校際盃年輕侍酒師競賽，日前於北中南地區展開初賽，希望透過比賽，讓青年學子了解葡萄酒品評專業，進而鼓勵更多學子投入侍酒師領域，以提高餐飲服務水準。 本次初賽共有72位選手競逐，選手須先參加葡萄酒知識考試檢定，考試內容則包括葡萄酒知識、種植、釀造與各國主要品種、法定產區等基礎知識，以及侍酒師工作與技能相關的實務問題，考題難度相當高，合格後才能參加總決賽。 龍華科大在本次賽事中，由觀光休閒系謝美婷老師指導，帶領觀光系、文創系共8位同學參與個人組競賽。8位同學臨場表現穩定，順利自72位選手激烈競爭中脫穎而出，觀光系任詠聖、許智婷、蕭韻純、游茹珺及文創系賴薏如同學，分別以優異成績囊括前五名，觀光系林姿儀、文創系邱鈺容及鄭羚巧，也獲得優勝獎肯定，參賽選手更全員晉級，將於明年3月16日進行萄萄酒侍酒服務總決賽。 龍華科大表示，學校不斷鼓勵學生多多參與競賽、證照考試及各項社團活動，增廣視野及實作經驗。得獎學生獲得肯定，不僅為龍華之光，更能夠為學子在其專業能力與未來職涯規劃上，增添就業實力保障。



訊息來源：龍華科技大學



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