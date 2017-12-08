日本弘前大學來訪 健行科大歡喜迎接



(中央社訊息服務20171208 15:22:28)健行科大12月6日在校長李大偉與企管系主任林韶姿的帶領下，全體師生喜迎來自日本青森縣國立弘前大學的15位師生，當天下午2點在企管系時尚專業教室舉行盛大歡迎儀式，由企管系學生用活潑流暢、簡單易懂的日文歡迎日方師生的來訪與國際交流。



企管系主任林韶姿表示，健行科技大學位於桃園市中壢區火車站附近，既有交通方便的好處，但又能在鬧中取靜，與日本青森縣國立弘前大學的地理位置一樣位於交通輸紐，卻仍有寧靜的學習空間十分相似。更重要的是，兩間大學都同樣堅持實踐養成“好學有禮”的學風。在歡迎儀式中，兩校分別有學生代表先後上台致詞，同時雙方師生也相互交換禮物，也分分享了兩校的校歌。



日本國立弘前大學的學生特別上台介紹該校的由來，弘前大學（日語：チボイわクゆゎゑ，英語：Hirosaki University）是位於青森縣弘前市的一所國立大學，其前身是由青森青年師範學校、青森醫學專門學校及弘前醫科大學等三所學校合併而成，校中設有文理學部、教育學部、醫學部等三部。



接著大家分成小組，由企管系時尚產業管理組同學負責校園巡禮導覽，介紹健行科技大學的校園歷史文化。隨後雙方一起在時尚專業教室進行師生演講與交流。雙方師生或者使用中文、或者使用英文、或者夾進者一些簡單的日文來互相溝通，彼此都顯得興致勃勃而欲罷不能，顯示出台、日雙方良好的情誼交流，留下了十分美好的回憶。



直到當天下午5點，健行科技大學師生們引領著日本國立弘前大學師生走出學校大門，大家帶著依依不捨的心情，擁著豐盛滿滿的收獲與感動，在道別中同學們紛紛熱淚盈眶，以感恩的心期待下次的相會。



訊息來源：健行科技大學



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