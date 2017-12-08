南大管理學院舉辦智慧聯網生產型態勞動力變動與職能探討產官學研大論壇中央社 (2017-12-08 15:16)
南大管理學院舉辦智慧聯網生產型態勞動力變動與職能探討產官學研大論壇
(中央社訊息服務20171208 15:15:42)國立臺南大學管理學院於今天於府城校區誠正大樓B401國際會議廳舉辦「智慧聯網生產型態勞動力變動與職能探討」產官學研大論壇，邀請台積電、聯電、堤維西、住華科技、三隆齒輪、晶元光電、旭聯、寰宇、哈崴科技、建國電腦、捷思唯數位、安平平安創意、鋐鉑網絡、臺南市政府勞工局等產官學研各界貴賓蒞臨，共同為智慧聯網生產型態勞動力變動與職能相關議題作深入討論與分享。
南大黃宗顯校長致詞時表示，南大致力於在地合作與國際接軌，希望透過論壇一起關心在地議題，並透過產官學研的互動，發展區域繁榮。該校管理學院林懿貞院長承接勞動部「智慧聯網生產型態勞動力變動與職能探討計畫」，同時也參與由資訊工程學系李健興教授主持的科技部數位經濟計畫，共同關注目前熱門的智慧聯網、智慧製造、人工智慧、大數據、和機器人等相關議題，希望不久的將來，南大管理學院研究團隊在智慧聯網的跨領域研究有卓越的成果與大眾分享。
本次論壇也同時舉辦工作坊與勞動部大數據應用的論壇，勞動部黃春長組長特地分享勞動部大數據的規劃與應用，參與的產官學研專家也分享彼此不同見解與經驗，激盪產生新思維並提出具體策略建議。南大因應政府政策及產業未來發展趨勢舉辦此次論壇，成功將智慧聯網概念引入政府部門及產業界，期盼與產官學研等單位積極合作，促進在地產業升級，為臺南市打造智慧城市而努力。
訊息來源：國立台南大學
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