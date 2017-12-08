劉鳳學「獨舞」漫妙 記錄人生─金鐘獎導演鄧文斌歷時30年拍攝



(中央社訊息服務20171208 15:05:32)由導演鄧文斌歷時30年執導拍攝，記錄臺灣93歲國寶級舞蹈大師劉鳳學的藝術人生《獨舞》，今(8)日在府中15新北市紀錄片放映院舉辦首映會。劉鳳學老師，超過一甲子投入舞蹈創作與教學，她是臺灣第一位舞蹈博士、第一位採集原住民舞蹈的學者、也是第一位重現古代唐樂舞的藝術家。除了創作和表演，她也擔任過大學教授、中正文化中心(現兩廳院)主任，身肩教育家、藝術行政等多重身份，並多次榮獲國家文藝獎。



1976年，劉老師創立「新古典舞團」，以研究、演出、教學推廣舞蹈藝術，並受邀至國內外表演，融會中西，展現多元的舞蹈風貌。創作的舞蹈作品，涵蓋現代舞蹈、唐代樂舞、儒家舞蹈和原住民舞蹈等，迄今已有130支舞作。劉老師用電腦抄寫及記錄舞譜，把舞蹈動作透過電腦系統化，更為東方舞蹈史留下許多珍貴的記錄。



劉鳳學老師表示自己就像是一個舞蹈傻瓜，就像一匹在戰場上一直奔跑向前的一匹老馬，因為鄧導演的紀錄讓我有機會可以回顧人生以及70幾年來在舞蹈領域上的工作，我一生種了四棵小樹，首先第一棵是舞蹈創作，我是滿州人，但我深深為中華文化的底蘊所吸引，尤其生長在中國相當動亂的時期，經歷了這樣的一個過程反而讓我自己找到了一個基礎的定位；第二棵樹是唐樂舞，結合、吸收、包容了包含佛教、伊斯蘭、道教等文化，我花了數十年的時間上山下海整理相關資料，重建知識；第三棵小樹是儒家文化，儒家文化承載的包容，講述人和人之間的和諧、思想是很獨一無二的，最後一棵是原住民舞蹈，初中時我曾收過一個日本小男孩的明信片，右下角畫了阿美族的圖像，我被上面的海景、椰子樹深深吸引，當下就決定有一天一定要親自踏上這塊土地，而最後，夢想成真，我一生都在台灣這塊土地上工作、奮鬥，若說我一生有一點點的成就，最要感謝的就是這塊滋養我的土地。



榮獲七座金鐘獎的導演鄧文斌，長年拍攝民俗傳統及自然生態題材，是臺灣非常資深的紀錄片導演，公視《台灣的生物世界》、探索(Discovery)頻道的《謎樣台灣》就是他的作品，去年更以《水水世界》獲得休斯敦影展「自然野生動物類」紀錄片白金牌獎。導演表示要如何再90分鐘的時間去呈現劉老師這30年來的精華是這次很大的挑戰，走入劉老師的舞蹈世界是一種很大的享受，老師的生命如此豐富，也因為拍攝這部影片走過很多老師去過的地方，很希望透過影像的紀錄讓觀眾看見舞台之後，創作者在創作上的耕耘，劉老師一生對舞蹈的盡心盡力與奉獻。



《獨舞》這部影片實地走訪哈爾濱、日本等多國拍攝，從劉老師幼年的故鄉，各類舞蹈風格的追尋，以及藝術傳承等角度出發，蒐集早年珍貴的舞蹈影像。歷時30年的影像記錄，重塑劉老師今昔的舞蹈軌跡，也帶領我們看見臺灣舞蹈史光輝燦爛的一頁。《獨舞》將於12月23日在府中15放映，歡迎民眾一週前索票入場。更多活動資訊，請參閱府中15官方網站http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ，或電洽2965-7186查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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