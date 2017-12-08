修平科大榮獲2017香港創新科技國際發明展3金3銀



(中央社訊息服務20171208 15:06:28)修平科大師生參加2017香港創新科技國際發明展表現亮麗，6組參賽，勇奪3金3銅，獲獎率百分百，在國際舞台展現研發能量。



修平科大參展2017香港創新科技國際發明展3件獲得金牌的分別是，余建政余建政、林振漢、余冠中、林萬琳「電位轉換器」，其係由一栓鎖(latch)電路(MP1,MP2, MN1, MN2)、一輸入電晶體對(MN3, MN4)以及一控制電晶體(MN5)所組成，其中，該振幅轉換電路係用來做為電位轉換之用；而該控制電晶體係用來控制該電位轉換器之不同操作模式。所提出之電位轉換器，不但能精確地將第一信號轉換為一第二信號，並且兼具電路結構簡單，同時亦能有效地降低功率消耗；高銘政、陳宏仁、楊尚霖、羅文彥、張智揚「鈣鈦礦太陽能電池之電子傳輸層結構改良」，作品研究及設計為可彎曲第三代太陽能電池—鈣鈦礦太陽能電池於未來可室內發電用途，因為鈣鈦礦具有可見光高靈敏度的優點，室內的光源也可使用鈣鈦礦太陽能電池發電，可室內發電之優點可應用在防災之緊急備用電源上，其中太陽能電池主要是以批覆不同氧化物薄氧化鋅奈米柱，形成異質電子傳輸層奈米柱陣列，當電子從激發的鈣鈦礦材料注入到外層異質氧化物薄膜的傳導帶時，會快速地傳輸到奈米線半導體之較低能階傳導帶中，因此電子較不易與鈣鈦礦基態之電洞發生再結合效應，而增加太陽能電池的光電轉換效率；許耿禎、陳文敬、張永昌、高國腄B陳虔逸及陳羿霖「護理之家的火災預警與通報系統」，作品整合物聯網、感測器及雲端技術，涵蓋「環境監控及智慧照護雲端資料庫」、「早期火災預警及通報系統」及「失智老人行為模式數據分析」三大面向，提出具安全性暨智慧化的管理服務雲端平台。



獲得銀牌的3件作品分別是：歐崇仁、李怡萱、徐沛均、楊尚儒、林範儒「光源條件分析方法及裝置」；蕭明椿、余建政、陳啟泰、黃佑燊、張育碩「雙埠靜態隨機存取記憶體」；蕭明椿、余建政、王文龍、劉祐任、黃柏勳「5T靜態隨機存取記憶體」。



訊息來源：修平科技大學



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