中信金融管理學院與嘉義高中締結盟約 共創嘉南新希望



(中央社訊息服務20171208 15:04:48)連年少子化衝擊台灣教育產業，各級公、私立學校面對招生不易的問題紛紛變法求生。而招生方式獨步全台，率先實行獨招多方選才並搭配多元入學管道的中信金融管理學院（以下簡稱中金院），於本(12)月7日下午由校長施光訓領軍校內師長親訪嘉義高中，嘉義高中校長劉永堂親自接待，兩校並簽訂友好合約締結希望聯盟，嘉義高中成為中金院第六十三個簽訂希望夥伴聯盟的學校。 簽約儀式中，嘉義高中劉校長對於中金院「公益為先、助弱扶優」的辦學理念，及校內著重實務化課程、國際視野培育等安排相當認同。嘉義高中劉校長進一步說明，嘉義高中除了一般學科外，還開辦數理資優班、美術資優班、音樂資優班、英語文資優班和科學班等不同領域學術專業班級，因此，中金院的獨招選才與多元入學管道正巧為嘉義高中的每一位學子大敞友善升學之門。如此不但可以讓學生更加專注自我領域的學習，也能朝全新的領域邁出自信的步伐，不再侷限於自我。 簽約過程中，兩校之首的施光訓校長與劉永堂校長相互交換辦學願景，並深切懇談盟約信念。中金院施校長向現場與會人員說明，由中國信託捐資而成立的中金院，校內提供相當優渥的希望助學金和菁英獎學金，目的是期盼高中端師長們推薦優秀畢業生報考中金院，另一方面更希望提供家庭經濟困頓的孩子就學幫助，讓真正需要幫助以及願意學習的學生，來到中金院獲得最好的教學資源，進而造就頂尖國際人才。 創校三年以來不斷以「師資優、課程優、環境優、實習機會多」邁進的中金院，締造不少人人屈指讚賞的卓越辦學佳績。除了為人樂道的百分百註冊率，還接連與國內一流高中簽訂成為希望夥伴聯盟，邀請高中校院共創資源共享的盛況，成就向下扎根的教學理想，更向外拓展與如早稻田大學等國外知名學校簽訂合作合約，並且開出名額甚多的見習機會，這不僅促進校際交流，並開啟深耕高教課程的全新里程碑，也點亮中金院同學們的國際眼界，盡早為成為國際金融家做好萬全準備。中信金融管理學院官方網站：https://www.ctbc.edu.tw/



訊息來源：中信金融管理學院



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