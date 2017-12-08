資誠進駐醫療科技展 助生技醫療產業跨界轉型



(中央社訊息服務20171208 14:53:04)由Taiwan Healthcare plus主辦的台灣首屆醫療科技展於2017年12月7日至12月10日開展，總計8個專館、超過1000個攤位，逾100個醫療團隊特色項目展出，吸引全球76個國家的醫療科技專家參與。資誠聯合會計師事務所全力贊助首屆台灣醫療科技展，進駐創新科技館展出，期能扮演生技醫療產業最佳拍檔的角色。



資誠聯合會計師事務所副所長曾惠瑾表示，數位科技日新月益，大數據、物聯網、人工智慧等數位科技相關應用領域正在快速擴張，並且在跨界整合的趨勢下，逐漸發揮相乘效果。從目前的發展看來，數位科技的快速發展，不只能夠帶給人們更便利的生活，也能夠為人類創造更健康的未來。



資誠聯合會計師事務所審計服務會計師周筱姿指出，根據2017 PwC數位醫療調查報告研究，數位科技將對生技醫療產業帶來三大影響。



一、創新科技興起，讓數位科技不再只是IT：過去，數位科技僅僅是IT的代名詞。如今，人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、機器人與3D列印的發展充實了數位科技的樣貌。生技醫療產業投入創新科技的比例佔數位科技支出的19%。而生技醫療產業經理人表示，組織未來三年內規畫將投入的創新科技前三名分別是人工智慧(74%)、物聯網(70%)與機器人(34%)，顯示在科技日新月異之下，生技醫療領袖更需了解創新技術，方能為組織選擇最佳的數位化策略。



二、患者體驗成為數位醫療首要挑戰：57%生技醫療產業經理人認為投資數位科技的首要目的須反應在收入成長上，高於2015年的46%。但另一方面，2015年有26%的生技醫療產業經理人認為投資數位科技的首要目的是增進患者體驗，該比例在今年的報告中降到14%。調查中提到，生技醫藥產業投入在顧客服務的比例佔數位科技支出的10%，與2015年相比沒有變化。建議業者應發展以患者為核心的數位醫療服務，讓數位技術增進患者與醫生的一對一溝通體驗。



三、生技醫療產業經理人對於組織整體的數位智商評價超越其他產業：65%的生技醫療產業經理人對組織整體的數位智商評價為高或非常高，不但高於2015年的62%，更遠高於其他產業的52%。顯示生技醫療產業引入數位科技有顯著成效。



周筱姿表示，科技突破牽動全球生技醫療產業新走向，在大數據等數位科技的助力下，預防、管理、治療疾病的可能性越來越多，成功機率也越來越高。在這場全球生技醫療產業跨界轉型的競爭中，台灣企業必須掌握突破的機會。



曾惠瑾認為，全球的資通訊、數位科技與人工智慧的發展，將對醫療產業帶來無限可能。在台灣政府與民間努力之下，產官學研界在醫療、生技、製藥、ICT、醫材、精準醫療、健康產業等領域展現傲人成果，期許透過串連與整合生技醫療上中下游的產品與服務，以搭建具規模的合作平台，創造產業競爭優勢。



訊息來源：資誠聯合會計師事務所



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