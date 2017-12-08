南大讀劇「煙花燦爛，風吹不散的眷念」邀您品味眷村歷史



(中央社訊息服務20171208 14:50:07)國立臺南大學藝術學院戲劇創作與應用學系從今年8月開始與臺南市政府、水交社文化學會及臺南市政府文化局共同籌劃社區劇場展演，以水交社為題創作出兩齣風格不同的戲劇－《那些煙花燦爛的歲月》、《風吹不散的眷念》，將於12月10日下午2:00至5:30將在臺南大學榮譽校區D203多功能實驗劇場教室，舉行首次的讀劇展演，為明年水交社文化園區的開幕暖身。



1949年隨國民軍撤退來到臺灣的軍眷，發展出了特有的眷村文化，隨著時代發展，身邊的眷村一個個消失，昔日眷村居民記憶中的歸屬也逐漸流逝，為重現獨特的眷村文化，南大戲劇系王婉容、許瑞芳老師共同指導，帶領大三學生與水交社社區居民一同進行口述歷史訪談和戲劇工作坊，排演前特別邀請水交社社區朱戎梅理事長、周晶生老師、孫桂熹會長及喻麗華教授講述水交社的歷史變遷，水交社居民也共同參與工作坊，與南大同學們分享他們在水交社成長的生命故事。同學們在與社區居民進行面對面的深入交流後，更親身瞭解第一代空軍眷村到第二、三代眷村子弟的水交社故事，就將這些原眷村居民口述生命故事，發展出蘊含人文歷史記憶的社區劇場及教習劇場，探討眷村歷經都市更新的變遷省思。



南大透過《那些煙花燦爛的歲月》、《風吹不散的眷念》兩齣風格迴異的戲劇，帶領觀眾走入歷史，回顧臺南水交社這塊土地的歷史與人文風情。歡迎大家一起蒞臨觀賞，從水交社的微風往事，思考眷村的時代意義與社會變遷。



訊息來源：國立台南大學



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