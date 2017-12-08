元培醫事科技大學新建體育館工程在祈福中順利動土



(中央社訊息服務20171208 14:41:48)元培醫事科技大學改善學校學習環境，將耗資9000萬元新建體育館，今（8）日上午11時動土，由董事長蔡清胤、執行董事蔡雅賢、校長林志城、副校長蔡世傑、教務長吳文祥及學務長林佩芬等共同進行，完成後同學擁有室內體育館學習，為了辨識度此建築呈現出Y字型，代表元培的英文元字母，預計在明年暑假能完成。



新建體育館工程，動土前特邀請法師進行祈福等活動，讓此工程能順順利利完成，學生們能夠有好的學習環境。



校長林志城表示，新建體育館最主要能給學生們有好的學習環境，特別是在雨天時也能夠有室內環境學習，不會受到天候等影響。



執行董事蔡雅賢表示，新建體育館工程在建與不建中曾掙扎過，此地點走過許多歲月的改變，在水到渠成興建，同學們將可在完成後獲得好環境學習，也是很好的學習環境。



副校長蔡世傑表示，體育館新建地點曾是學生食堂、體育室、桌球場等，拆除興建將是最後一棟的興建，期望明年開學時即可以順利啟用。



建築師指出，元培醫事科大將興建體育館在原體育室及桌球室位置，佔地2200平方公尺，總面積4954.06 平方公尺，為了此工程設計與規劃，讓其可辨識度有個Y型標誌，預定工程期程10個月，並於107學年度第一學期開學完工使用。預計興建三層，第一層有社團辦公室、上課教室、桌球室、韻律教室及健身中心等。第二層設有3面標準籃球場及排球場。第三層設有環館室內跑道，可提供雨天跑步用外，還可在進行球賽或辦理活動時做為觀賽、觀禮的看臺。



元培醫事科大在蔡創校人即十分重視學生的身體健康，在他座右銘中即有健康就是我們的資本。認為有強健的體魄甚為重要，學校歷年來對學生在體育方面都很注重與加強，因此參加各項體育比賽也獲得許多佳績。



在體育館完成後，學生們除了可以在室外參與體育活動，在室內體育館中也可以學習與活動。屆時學生在運動即可以多重選擇。



雖然目前學校在少子化聲浪中經營艱辛，但學校對於學生的學習環境均在不斷的改善與加強，期望能給學生更好的環境學習。



訊息來源：元培醫事科技大學



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