郵情游藝–2017沈禎繪畫暨郵票之美特展中央社 (2017-12-08 14:41)
郵情游藝–2017沈禎繪畫暨郵票之美特展
(中央社訊息服務20171208 14:41:22)中華郵政為推廣郵票及繪畫美學，訂於106年12月9日至24日於郵政博物館舉辦「郵情游藝–2017沈禎繪畫暨郵票之美特展」，並於特展首日下午2時，於該館6樓特展室舉行開幕茶會。該展展出知名水墨人物畫畫家兼郵票繪圖者沈禎博士之繪畫及郵票繪圖作品，內容精彩豐富，歡迎蒞臨參觀。特展詳情請參：中華郵政全球資訊網（http:// www.post.gov.tw）或郵政博物館網站（http://museum.post.gov.tw）。
聯絡人及電話：郵政博物館 陳昆鴻 02-23945185轉835
訊息來源：中華郵政股份有限公司
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/225396.aspx
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