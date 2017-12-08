（中央社記者吳家豪台北8日電）資安方案供應商Forcepoint今天發布2018安全預測報告指出，數位貨幣成為駭客攻擊的新目標，惡意程式也加入「挖礦」行列，建議企業應該了解網路行為的意圖，來防範安全威脅。



Forcepoint預測報告指出，傳統的安全邊界正在瓦解或變得模糊，產業需要的是更好的可視度，了解人們如何、何時、為何去存取關鍵資料是至關重要的；儘管企業及組織在防禦性技術上的投資也逐漸增加，但傳統的安全控制措施已被證實是無效的。



Forcepoint北亞區技術總監莊添發今天受訪表示，全球約165萬台電腦被用來挖礦，而數位貨幣「比特幣」（bitcoin）的市值上看約1070億美元（約新台幣3.2兆元），當數位貨幣變得逐漸重要，也成為網路犯罪獲取報酬的一種手法。



莊添發說，Forcepoint預測在2018年，數位貨幣的周遭系統將變得越來越常遭受攻擊，也會有更多惡意程式攻擊使用者在數位貨幣交易所的憑證，同時網路犯罪者會將注意力轉移到以區塊鏈（blockchain）技術為基礎的系統弱點上。



因此，莊添發建議，企業在打造創新的數位金融體系的同時，應該了解網路行為的意圖，才能跟上安全威脅的快速變化。



Forcepoint台灣暨韓國區資深經理郭逸群表示，從客戶遷移到雲端辦公室、雲端數據中心的趨勢來看，雲端管理者將是新的網域管理者，企業輕忽雲端管理者的安全，形同給了駭客通往數據中心的任意門；因此企業應該加強雲端的使用者行為分析，提升在雲端的安全可視度。1061208