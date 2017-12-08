（中央社河內8日電）颱風丹瑞（Damrey）11月初侵襲越南中部地區，造成嚴重災情。越南台灣商會聯合總會發起捐款活動後，今天捐贈給越方，援助當地災民重建與恢復正常生活，展現台灣的愛心。



由越南台商總會發起，所屬分會、僑界紛紛響應下，捐款快速累積達28億越盾（約13萬美元）。



越南台灣商會聯合總會長許玉林今天上午主持捐贈儀式，善款由胡志明市祖國陣線副主席陳進利代表接受。駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長梁光中、僑務委員李天柒與台商和僑界代表等人在場見證。



陳進利致辭時，對越南台灣商會聯合總會對災區民眾的關心及重建經費的挹注表達謝意，相信災區的復建工作將會儘速完成。



許玉林表示，越南台灣商會聯合總會是由14個分會2200家台商企業所組成，平時除了商機交流、提供會員經營的協助外，另一個主要的目的是在越南社會能夠創造價值，今天的慈善捐贈就是依照這個目的。



他說，平時各分會對於在所屬各地均長期的投入慈善公益活動，但由於這次丹瑞颱風造成中部地區大規模災害，因此越南台灣商會聯合總會得到訊息後，全面啟動募捐，結合所有力量對災民提供即時協助，希望越南人民能感受台商的愛心及溫暖，讓台越雙方人民能更緊密的結合。1061208