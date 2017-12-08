（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）英國和歐洲聯盟達成脫歐協議，為最渴望達成的貿易談判打開大門。英鎊應聲升值。



彭博報導，歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）在布魯塞爾說：「雙方必須聽取對方意見，調整立場並展現妥協意願。這不僅對歐盟是很難的談判，對英國也一樣。」（譯者：中央社陳昱婷）1061208