英和歐盟達成脫歐協議 將展開貿易談判中央社 (2017-12-08 15:20)
（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）英國和歐洲聯盟達成脫歐協議，為最渴望達成的貿易談判打開大門。英鎊應聲升值。
彭博報導，歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）在布魯塞爾說：「雙方必須聽取對方意見，調整立場並展現妥協意願。這不僅對歐盟是很難的談判，對英國也一樣。」（譯者：中央社陳昱婷）1061208
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
I TALK 手機．Samsung C308．Wool 手機．蘋果手機．Samsung-i718．頸掛 手機．REASON 手機．烘手機．Samsung 記憶卡．手機 簡配．SAMSUNG 沙包．Samsung EX1．elmo 手機．SAMSUNG 果凍．SAMSUNG 水晶．SunZa 手機．a8 手機．YOYO 手機．Samsung e1055t．三星 SAMSUNG 傳輸線．亞太手機．samsung 電視 led 40吋．trywin 手機．Samsung USB S2．samsung gio．雙卡雙待 手機 亞太．SAMSUNG T110．a6 手機套．手機 電池．摺疊 手機
制裁有漏洞？北韓持續非法交易【中廣新聞網】
歐盟避稅天堂黑名單引爭議 澳門為何也被「拉黑」【北京新浪網】
韓電影《素媛》受害女生原型參加高考 其父希望公開罪犯長相【北京新浪網】
小三生遭同學「滾水燙下體」不敢講 專家：父母先傾聽再介入【Kairos 風向新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》