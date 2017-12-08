《夢幻西遊》電腦版2017線下嘉年華即將於12月9日-12月10日在上海世博中心盛大召開，本次發佈會除了天元組精武天神總決賽以及真人影視劇等重要內容外，還會有發佈會對新遊戲內容進行公佈，比如大家已經想到的夢幻電腦版新門派、新地圖等。

嘉年華期間，網易CC直播將開設多路直播間，帶大家全方位感受這場盛宴！

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無法到現場的玩家，到時候只需打開手機或者電腦，守在網易CC直播的夢幻嘉年華專用頻道，就可以同步收看現場的精彩啦！超神選手的巔峰對決，全新門派的神秘面紗，影視動漫的重磅揭曉，任何精彩，都不會讓你錯過！

三大福利嗨翻直播間

除了全方位的直播，鋪天蓋地的福利也不會少！為了讓觀看直播的玩家也能享受到豐厚的獎勵，我們為直播間的玩家準備了三大福利——

看直播，送神寵！嘉年華期間，CC直播間會隨機掉落神寵，屏幕面前的大家就不用羡慕現場玩家的福利連連，只要有歐皇之氣，人在家中坐，神寵天上來！

競猜賽事贏大獎！還在垂涎嘉年華禮包？不如參與直播間投票競猜，競猜成功就有機會獲得哦，只要你判精準，慧眼如炬，這裏就是你的主場！

CC祈願仙女團！網易CC一出手，美女主播必須有！十位CC直播上人氣爆棚、顏值逆天的小姐姐，將組成祈願仙女團降臨嘉年華現場。

可愛的主播小姐姐們不僅會在場內移動直播，帶領幸運粉絲與夢幻大主播進行實時連麥，共同遊戲贏取好禮。

後台許願 CC主播替你實現

還有更重要的環節，大家在網易CC直播微信公眾號（微信號：wy163cc）許下的心愿，她們將在現場幫你們實現。（還沒許願？趕緊關注CC直播公眾號，後台發送「嘉年華+願望」許願吧！）

燈光師已經就位了，熱愛美少女的你們準備好了嗎！說了這麼多，大家感受到小編的良苦用心了嗎？還差一點？那小編最後再給大家划個重點——網易CC直播將開設多路直播間，帶領所有玩家全方位感受嘉年華盛事，你們記得記得戳直播間去圍觀哦！