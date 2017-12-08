12月1日，《天下3》2017年度資料片「物換星移」破世而出，「神創之術」玩法引領大荒全新潮流！自由度超高的開放式採集和建造功能，帶來了革新的MMO體驗。這一極富創造性的全新遊戲玩法一經上線，就受到了《天下3》少俠們的喜愛和廣泛參與。各路大神玩家天馬行空、創意飛天，紛紛在新地圖「鴻蒙淵」中搭建起了屬於自己的獨特風景！

[萌寵現世，十萬伏特可愛無限]

「神創之術」玩法為玩家提供了極為廣闊的創意空間，無論是花草樹木，還是亭台樓閣，都可以憑你的心意建造！資料片剛剛上線沒多久，在還有很多少俠們尚在摸索新玩法奧秘的時候，就有大神玩家（論壇ID：）在鴻蒙淵的古國舊址「巨闕」之處，與小夥伴一起搭建出了一隻超大的皮卡丘，來往路人無不一一駐足！這個經典的二次元形象如今在大荒一展萌力，無人能擋！

[妖塔通天，八卦盤上命數無言]

二次元的萌寵固然可愛魅力難擋，但是這遠遠不是玩家們創造力的邊界，三次元的立體建築才是更具有挑戰性的！這一位建築技巧高超的大觸就展現了極高的創造性和執行力，原本僅僅打算畫一張八卦圖的她，在與朋友們的共同努力下，居然憑空建造出了一座氣勢恢宏的九層妖塔！看這宏偉的陣勢，下一步莫不是要登天？

[筆走龍蛇，字裡行間鋒芒不減]

《天下3》「物換星移」以很高的自由度創造了一個開放的世界。在這裏，每一位大荒子民都是創造者，每個人都可以對這個世界有所改變。只要你有優秀的創意和勤勞的雙手，「物換星移」就能給你一個全新的天下，讓你重新規劃、建立這個世界的景色。這位玩家就在萬里晴空中，復刻出了諸多雋永的字體。長空之下，漢字之美得到了完美的彰顯，鋒芒絲毫未減！

[劍指蒼穹，翠微樓外夢卷青簾]

「物換星移」自由建設玩法以發現和創造為樂趣，大荒的一草一木再也不是單純的風景。每個大荒少俠都將成為採集高手，每個小石塊都有可能成為大廈的奠基。還有一位腦洞大開的玩家，在天上建造了一柄飛劍；然而他覺得這柄劍獨自飄在空中太過孤單，就又「順手」造了一個弈劍少俠出來。如此出神入化的御劍之術可是大荒不多見的，這名弈劍小師弟大概也沒想過自己的一招「身自在」會飛這麼高！

幻心千變引風雨，星移鬥轉動山河！《天下3》2017年終巨制，資料片「物換星移」正式上線！突破性的建造式玩法和革新性的遊戲內體驗，讓你體驗不一樣的大荒山河！名為「神創之術」的開放式採集與建造玩法，賦予你超高自由度，讓你隨心操縱一草一木，真正做到影響與改變這天下！