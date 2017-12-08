55開（盧本偉）微博道歉：任何火氣衝著我來 不要連累無辜粉絲！北京新浪網 (2017-12-08 15:36)
電競主播盧本偉最近可是「火」的一塌糊塗，從被質疑開掛引起公憤，到網友的實名舉報，現在直播中參與罵戰的粉絲直接被人肉了，昨天，相關粉絲雖然放出了道歉視頻，但是事情沒有平息，反而越鬧越大了。
今天下午事件的當事人盧本偉或是扛不住壓力亦或是真的想道歉，也在微博放聲向公眾道歉，並希望不要波及到粉絲，以下是微博原文：
但因為之前的視頻實在是讓粉絲看了火大，很多人在微博評論中似乎並沒有要原諒他的意思。
但也有的網友表示，認真悔過，我還是願意做你的粉絲，這簡直就是真愛，有米有？？
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