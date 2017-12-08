《堡壘之夜》公佈最新遊戲模式 50vs50激烈對抗！北京新浪網 (2017-12-08 15:36)
由Epic推出的《堡壘之夜（Fortnite）》此前憑藉大逃殺模式吸引了大量玩家重新煥發了第二春，而官方除了繼續更新維護大逃殺模式外，在今天的TGA 2017年度遊戲頒獎活動上又公佈了一個最新的遊戲模式：50vs50人模式。
玩家將在一張地圖上展開激烈的對抗，最終將對手消滅的那一邊將取得勝利。如此大規模的團隊戰鬥玩法的加入相信會吸引到更多玩家對於這款遊戲的關注。
據悉這個全新的遊戲模式在今天就會正式更新加入，這個模式最大的好處就是避免小白玩家落地成盒，無所事事的遊戲體驗。和此前的大逃殺一樣這也是一款免費遊戲，只要下載虛幻引擎安裝遊戲即可。
【遊俠網】堡壘之夜 最新模式宣傳片
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