《生化危機》是由卡普空推出的經典動作冒險遊戲，遊戲中以喪屍為代表的恐怖元素直至今日都是類型作品的經典標杆。系列作品被改編成電影、漫畫、小說等受到系列粉絲歡迎。

其廠商卡普空以熱衷於炒冷飯而聲名在外，搜索《生化危機》系列你會得到一份長長的冷飯列表，什麼重置版、高清重製版、終極高清重製版，花樣繁多。如今卡普空又推出了新的冷飯套餐。今天（8號），為了使更多的玩家接觸到這款經典作品，冷飯大廠卡普空宣布《生化危機》第4、5、6代將登陸PS4平台，並且加入繁體中文和簡體中文。