TGA2017：小島秀夫公佈《死亡擱淺》封面圖！弩哥帥氣上鏡北京新浪網 (2017-12-08 15:36)
TGA 2017年度遊戲大獎頒獎典禮剛剛結束，《塞爾達傳說：荒野之息》眾望所歸成為年度最佳，而小島秀夫新作《死亡擱淺（Death Stranding）》也令人驚喜地公佈了一段長達8分鐘的實機演示視頻。
而現在，小島桑並沒閑著，而是在推特上繼續「搞事情」，趁熱打鐵地公佈了《死亡擱淺》的兩款主視覺封面圖，圖中主角當仁不讓必須是是「弩哥」諾曼·瑞杜斯。
遺憾的是，小島秀夫依然沒有透露更多有關《死亡擱淺》新情報的意思，還是讓我們在猜測中繼續等待吧...
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