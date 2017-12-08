TGA 2017年度遊戲大獎頒獎典禮剛剛結束，《塞爾達傳說：荒野之息》眾望所歸成為年度最佳，而小島秀夫新作《死亡擱淺（Death Stranding）》也令人驚喜地公佈了一段長達8分鐘的實機演示視頻。

而現在，小島桑並沒閑著，而是在推特上繼續「搞事情」，趁熱打鐵地公佈了《死亡擱淺》的兩款主視覺封面圖，圖中主角當仁不讓必須是是「弩哥」諾曼·瑞杜斯。

遺憾的是，小島秀夫依然沒有透露更多有關《死亡擱淺》新情報的意思，還是讓我們在猜測中繼續等待吧...

更多相關資訊請關注：死亡擱淺專題