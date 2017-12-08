今天《Fate/Grand Order》的街機版《Fate/Grand Order 街機版（Fate/Grand Order Arcade）》正式公開了其第二彈的PV。

《Fate/Grand Order 街機版》第二彈PV：

【遊俠網】FGO街機版PV第二彈

《Fate/Grand Order 街機版》將會遵循原作《Fate/Grand Order》的世界觀。在該作中，玩家將可以選擇三位從者組成一支隊伍進行線上對戰。玩家不僅可以還原原作當中的人物技能，還能對對手發動寶具攻擊。

另外，一張有8位畫手共同繪製的《Fate/Grand Order Arcade》的主視覺圖也在今天公佈了出來。

更多遊戲截圖：