網易第一玄幻網游《新倩女幽魂》擁有絕美的場景表現，上至仙氣繚繞的瑤池，下至陰森詭譎的酆都，百變風情帶玩家領略三界之美。遊戲也從未停止過優化的腳步，本周枉死城、鬼門關、陰陽界、煉獄四大場景迭代，其間多有幽詭奇境，眾俠士可前往一探。

四大迭代場景之一——枉死城

閻羅十殿，其一為枉死城，玩家經酆都可達。這裏毗鄰奈何水和血盆苦界，無數橫死冤魂困居於此不復輪迴。全新的枉死城更加森然可怖，城內瘴氣盈空不見天日，只有滿地的白燭帶來幾縷微光。此處戾氣極盛，乃多事之地，安全起見，建議玩家組隊前往！

四大迭代場景之二——鬼門關

世有恩愛貪慾，便有六道輪迴，玩家可經酆都、蘭若地宮，抵達往生之所——鬼門關。此處離魂繞樑，徹骨寒天，關外怪石林立、鬼火幽冥。玩家可在各色遊湯小鬼間穿梭來去，欣賞不同於人間的死寂之美。

四大迭代場景之三——陰陽界

陽間魂氣至此聚合，故得陰陽界，玩家可至酆都鬼城尋得入口。陰陽界地勢複雜無比，多為階梯、環廊構造，沿途刻滿碑文。還有地藏、觀音、夜叉、羅剎等神鬼雕像林林立立，吸引著絡繹不絕的玩家在此流連不止。

四大迭代場景之四——煉獄

若論冥府最為可怖之地，當非煉獄莫屬。玩家可從酆都下抵此處。煉獄之境並非暗無天日，反而因業火岩漿生生不滅而光明異常。這裏枯枝遍野、骸骨滿地，耳畔時常回蕩鐵鏈聲響，膽小的玩家謹慎入內哦！